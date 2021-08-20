Казахстан планирует увеличить бюджет Нур-Султана до 434 миллиардов тенге ($1 миллиард), передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

Сообщается, что на заседании под председательством Мухтара Еркетаева члены Совета рассмотрели вопрос о внесении изменений в решение маслихата (местный представительный орган) города Нур-Султана от 11 декабря 2020 года № 553/77-VI «О бюджете города Нур-Султана на 2021-2023 годы».

«С учетом анализа фактической собираемости собственных доходов план на 2021 год предлагается пересмотреть в сторону увеличения на 45,7 миллиарда тенге ($107 миллионов), с доведением до 434 миллиардов тенге ($1 миллиард). В том числе, по налоговым поступлениям - 40 миллиардов тенге ($94 миллиона), по неналоговым поступлениям - 3,11 миллиарда тенге ($7 миллионов), по поступлениям от продажи основного капитала - 2,6 миллиарда тенге ($6 миллионов)», – сказал руководитель управления экономики и бюджетного планирования Нур-Султана Кайсар Манкараев, выступивший с докладом.

По его словам, предлагается увеличить объемы финансирования социальной сферы на 14,4 миллиарда тенге ($34 миллиона). В целом, расходы на социальную сферу столицы составят 207,5 миллиарда тенге ($486 миллиона).

После обсуждения Совет принял решение утвердить проект документа и направить его в городской маслихат.