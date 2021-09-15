Акции Apple упали на 1,36% после презентации iPhone 13

Акции компании Apple падают во вторник на 1,36% после презентации, на которой были представлены новые модели смартфонов и планшетов компании. Об этом свидетельствует данные Нью-Йоркской фондовой биржи, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Стоимость одной акции снизилась с $150,35 на момент открытия торгов до $147,51, причем начало снижения примерно совпало по времени с началом презентации.

Apple на своей ежегодной осенней презентации представила продвинутые версии своей новой линейки смартфонов - 6,1-дюймовый iPhone 13 Pro и 6,7-дюймовый iPhone 13 Pro Max.

Компания также представила новое поколение планшетов iPad, а также умных часов.