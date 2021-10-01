Московская биржа намерена создать валютную ликвидность на узбекском рынке (Эксклюзив)

БАКУ/Trend/- Рост активности Московской биржи на финансовом рынке Узбекистана позволит создать условия для возникновения ликвидного биржевого рынка "российский рубль – узбекский сум", сказал Trend директор по интеграции рынков капитала ЕАЭС Московской биржи Сергей Данов.

"Мы рассчитываем, что эмитенты из Узбекистана смогут со временем выйти на российский рынок капитала, что принесет пользу всем игрокам", – сказал он.

Ранее сообщалось, что Узбекская республиканская валютная биржа (УзРВБ) и Московская биржа договорились о дальнейших мерах по развитию двустороннего взаимовыгодного сотрудничества.

Данов отметил, что подписанный в 2019 году меморандум о сотрудничестве между УзРВБ и Московской биржей предусматривает обмен опытом работы с участниками биржевых рынков, а также развитие валютных рынков двух стран, в том числе изучение возможности организации торгов валютной пары "российский рубль – узбекский сум" и организацию торгово-клирингового линка на валютном рынке по этой паре.

В рамках сотрудничества Московская биржа делится своим опытом в области проведения экспертизы в сфере современных рыночных тенденций, развития биржевых рынков и их регулирования, взаимодействия с профессиональными участниками рынка.

"Развитие биржевых и финансовых рынков стран-соседей приведет к росту спроса на биржевые инструменты и позволит укрепить рыночные связи между нашими странами", – добавил он.

ПАО "Московская биржа" – крупнейший российский биржевой холдинг. Биржа создана в 2011 году в результате слияния Московской межбанковской валютной биржи и ОАО "Фондовая биржа РТС".

(Автор Фахри Вакилов. Редактор: Надир Насиров)

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