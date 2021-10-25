IFC о путях диверсификации экономики Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Новая модель экономического роста с активным участием частного сектора может помочь Азербайджану диверсифицировать свою экономику и стимулировать создание рабочих мест, отдавая при этом приоритет ненефтяному сектору, сказала Trend региональный менеджер Международной финансовой корпорации (IFC) по Южному Кавказу Ивана Фернандес Дуарте.

"Поскольку Азербайджан прилагает усилия по восстановлению, чтобы избежать последствий пандемии COVID-19, благоприятный инвестиционный климат станет предпосылкой для развития частного сектора и сильной экономики. На протяжении последних нескольких лет усилия IFC в Азербайджане были сосредоточены на консультационной работе по финансовой инфраструктуре, а также на создании законодательной базы по инвестициям и стратегии поощрения инвестиций. Работа IFC в Азербайджане включает поддержку ряда законодательных и нормативных инициатив, уделяющих особое внимание малому бизнесу, сельскому хозяйству, продовольственной безопасности и туризму", - сказала Дуарте.

Она добавила, что по рекомендации IFC в партнерстве с Государственным секретариатом Швейцарии по экономическим связям (SECO) правительство Азербайджана реализовало серию нормативных реформ для улучшения финансовой инфраструктуры и предоставления доступа большему количеству малых предприятий к кредитам.

"В рамках этих усилий правительство приняло закон о кредитных бюро, что позволило создать первое в стране частное кредитное бюро. Это помогло повысить качество и расширить спектр кредитной информации, снизить риски финансовых учреждений и способствовать расширению кредитования. IFC также помогла разработать закон об обеспеченных сделках с соответствующими нормативными актами и поддержала поправки к законодательным актам, которые позволяют малым предприятиям, часто не имеющим таких активов, как недвижимость, использовать свои движимые активы, включая товарно-материальные ресурсы, дебиторскую задолженность и оборудование, в качестве залога", - сказала Дуарте.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Константин Шапиро)

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