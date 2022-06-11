Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

БАКУ /Trend/ - По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Trend.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.

Официальный курс маната по отношению к доллару 30 мая 1,7 6 июня 1,7 31 мая 1,7 7 июня 1,7 1 июня 1,7 8 июня 1,7 2 июня 1,7 9 июня 1,7 3 июня 1,7 10 июня 1,7 Средний курс за неделю 1,7 Средний курс за неделю 1,7

По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к евро понизился на 0,0163 маната. Средневзвешенный курс снизился на 0,0058 маната и составил 1,8172 маната за евро.

Официальный курс маната по отношению к евро 30 мая 1,8282 6 июня 1,8238 31 мая 1,8267 7 июня 1,8161 1 июня 1,8213 8 июня 1,8155 2 июня 1,8119 9 июня 1,8233 3 июня 1,8271 10 июня 1,8075 Средний курс за неделю 1,8230 Средний курс за неделю 1,8172

По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к российскому рублю повысился на 0,0024 маната. Средневзвешенный курс вырос на 0,0011 маната и составил 0,028 маната за рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю 30 мая 0,0265 6 июня 0,0270 31 мая 0,0268 7 июня 0,0275 1 июня 0,0272 8 июня 0,0276 2 июня 0,0268 9 июня 0,0285 3 июня 0,0271 10 июня 0,0294 Средний курс за неделю 0,0269 Средний курс за неделю 0,0280

На этой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире понизился на 0,0044 маната за одну турецкую лиру. Средневзвешенный курс снизился на 0,0028 маната и составил 0,1007 маната за турецкую лиру.