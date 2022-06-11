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Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

Финансы Материалы 11 июня 2022 09:32
Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Trend.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.

Официальный курс маната по отношению к доллару

30 мая

1,7

6 июня

1,7

31 мая

1,7

7 июня

1,7

1 июня

1,7

8 июня

1,7

2 июня

1,7

9 июня

1,7

3 июня

1,7

10 июня

1,7

Средний курс за неделю

1,7

Средний курс за неделю

1,7

По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к евро понизился на 0,0163 маната. Средневзвешенный курс снизился на 0,0058 маната и составил 1,8172 маната за евро.

Официальный курс маната по отношению к евро

30 мая

1,8282

6 июня

1,8238

31 мая

1,8267

7 июня

1,8161

1 июня

1,8213

8 июня

1,8155

2 июня

1,8119

9 июня

1,8233

3 июня

1,8271

10 июня

1,8075

Средний курс за неделю

1,8230

Средний курс за неделю

1,8172

По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к российскому рублю повысился на 0,0024 маната. Средневзвешенный курс вырос на 0,0011 маната и составил 0,028 маната за рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю

30 мая

0,0265

6 июня

0,0270

31 мая

0,0268

7 июня

0,0275

1 июня

0,0272

8 июня

0,0276

2 июня

0,0268

9 июня

0,0285

3 июня

0,0271

10 июня

0,0294

Средний курс за неделю

0,0269

Средний курс за неделю

0,0280

На этой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире понизился на 0,0044 маната за одну турецкую лиру. Средневзвешенный курс снизился на 0,0028 маната и составил 0,1007 маната за турецкую лиру.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире

30 мая

0,1039

6 июня

0,1031

31 мая

0,1037

7 июня

0,1022

1 июня

0,1037

8 июня

0,1008

2 июня

0,1035

9 июня

0,0989

3 июня

0,1031

10 июня

0,0987

Средний курс за неделю

0,1036

Средний курс за неделю

0,1007
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