Сбербанк продаст дочерний банк в Казахстане в свете геополитической ситуации

БАКУ /Trend/ - Группа Сбербанк и казахстанский Национальный управляющий холдинг «Байтерек» подписали сделку купли-продажи всего пакета акций Сбера в Сбербанк Казахстан (ДБ АО «Сбербанк»), передает во вторник Trend со ссылкой на Сбер.

Таким образом, Сбербанк принял решение о выходе с казахстанского рынка, руководствуясь текущей геополитической обстановкой.

Сообщается, что банк продолжит выполнять все свои обязательства перед клиентами. Все условия по банковским продуктам для действующих клиентов останутся неизменными.

Сделка позволит банку возобновить в полном объёме активные операции, привлечение депозитов и проведение платежей, а также продолжить развитие продуктов и услуг для населения и бизнеса.

Стороны планируют закрыть сделку в ближайшее время.