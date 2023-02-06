Создана рабочая группа по совершенствованию банковских услуг для лиц с особыми потребностями

БАКУ /Trend/ - Ассоциация банков Азербайджана создала рабочую группу по формированию и совершенствованию особого подхода в отношении лиц с инвалидностью с учетом рекомендаций Центрального банка Азербайджана (ЦБА).

Об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Центробанк Азербайджана.

Согласно информации, рабочая группа была создана в рамках плана мероприятий ЦБА по недопущению дискриминации при оказании банковских услуг лицам с особыми потребностями.

Основной целью рабочей группы является совершенствование услуг, предоставляемых потребителям банковских услуг данной категории, и ни в коем случае не допускать дискриминации.

Отмечается, что в рабочей группе представлены все банки Азербайджана.