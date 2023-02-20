Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика
  3. Финансы

Ассоциация банков Азербайджана и Федерация банков ОАЭ подписали меморандум о сотрудничестве

Финансы Материалы 20 февраля 2023 17:21 (UTC +04:00)
Ассоциация банков Азербайджана и Федерация банков ОАЭ подписали меморандум о сотрудничестве

Читайте Trend в

Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Ассоциация банков Азербайджана (AБA) и Федерация банков ОАЭ подписали меморандум о сотрудничестве.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на АБА, в рамках меморандума планируется развитие корреспондентских отношений между банками Азербайджана и ОАЭ.

Согласно информации, документ подписали президент AБA Закир Нуриев и гендиректор Федерации банков ОАЭ Джамаль Салех.

В рамках меморандума предусматривается установление более тесных деловых связей между банковскими секторами двух стран, проведение мероприятий, включающих совместные образовательные и обучающие программы, обмен информацией между банками-членами обеих организаций и др.

Напомним, что Ассоциация банков Азербайджана была основана в 1990 году коммерческими банками. Основная цель ассоциации - защита интересов организаций-членов, оказание помощи в удовлетворении их потребностей в различных видах бизнес-услуг и координация их деятельности. Членами AБA являются 25 банков и 5 небанковских организаций.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости