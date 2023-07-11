Обсуждено расширение сотрудничества между AБA и ИБР

БАКУ /Trend/ - Состоялась встреча с участием представителей Ассоциации банков Азербайджана (AБA) и Исламского банка развития (ИБР), сообщает во вторник Trend.

Основной целью встречи, состоявшейся с участием “Группы экспертов по кредитному делу”, действующей при AБA, и делегации группы ИБР, является расширение рамок сотрудничества между Исламским банком развития и Азербайджаном.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями об укреплении сотрудничества между AБA и группой ИБР, спросе на Исламское банковское дело в Азербайджане, возможностях содействия долгосрочному финансированию и прямым иностранным инвестициям со стороны иностранных банков.

Напомним, что Ассоциация банков Азербайджана была основана в 1990 году. Основная цель ассоциации - защита интересов организаций-членов, оказание помощи в удовлетворении их потребностей в различных видах бизнес-услуг и координация их деятельности. Членами AБA являются 24 банка и 6 небанковских организаций.