Названа дата очередного заседания ЦБ Азербайджана по учетной ставке

БАКУ /Trend/ - Следующее решение правления Центрального банка Азербайджана (ЦБА) о параметрах процентного коридора будет обнародовано 31 января 2024 года, сообщает в понедельник Trend.

Отметим, что ЦБА 20 декабря 2023 года принял решение понизить учетную ставку с 8,5 до восьми процентов.

Верхний предел процентного коридора был снижен с 9,5 процента до девяти процентов, а нижний - с семи до 6,5 процента.

"Данное решение принято с учетом наличия фактической и прогнозируемой инфляции в целевом коридоре (4±2%), стабилизации инфляционных ожиданий, а также избыточного предложения на валютном рынке. С момента проведения последнего заседания Совета управляющих по денежно-кредитной политике годовой уровень инфляции снизился быстрее, чем ожидалось. В ноябре 2023 года 12-месячная инфляция составила 2,6 процента. Годовая инфляция уже третий месяц находится в пределах целевого показателя. Месячная динамика цен продолжает снижаться по сравнению с прошлым годом. В ноябре наблюдалась дефляция, что нехарактерно для этого периода: индекс потребительских цен снизился на 0,2 процента", - отмечалось в сообщении ЦБА.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!