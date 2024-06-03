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Азербайджан и МВФ обсудили направления повышения устойчивости финансового сектора

Финансы Материалы 3 июня 2024 13:41 (UTC +04:00)
Азербайджан и МВФ обсудили направления повышения устойчивости финансового сектора
Фото: Центральный банк Азербайджана

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) и Международный валютный фонд (МВФ) обсудили направления повышения устойчивости финансового сектора, сообщает в понедельник Trend.

Согласно данным ЦБА, председатель ЦБА Талех Кязымов встретился с миссией программы оценки финансового сектора МВФ (FSAP), возглавляемой Джулианом Чо.

Результаты миссии FSAP стали главной темой обсуждения на встрече.

Также в рамках программы состоялся обмен мнениями по определению новых направлений, связанных с повышением устойчивости финансового сектора.

Напомним, что Азербайджан присоединился к МВФ 18 сентября 1992 года. С 2006 года правительство Азербайджана не осуществляет заимствований от МВФ, и сотрудничество ведется в рамках консультаций по статье IV устава фонда, технических миссий по основным направлениям макроэкономической политики.

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