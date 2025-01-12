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Существенно вырос объем денежных переводов из Азербайджана в Казахстан

Финансы Материалы 12 января 2025 16:47 (UTC +04:00)
Существенно вырос объем денежных переводов из Азербайджана в Казахстан

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - В январе-сентябре 2024 года объем денежных переводов физических лиц из Азербайджана в Казахстан составил 7,32 миллиона долларов США, передает Trend.

Согласно расчетам на основе данных Центрального банка Азербайджана, данный показатель увеличился на 51,87 процента, или 2,5 миллиона долларов по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года.

Доля переводов в Казахстан в общем объеме переводов составляет 1,8 процента.

По итогам 2023 года объем денежных переводов физических лиц из Азербайджана в Казахстан составил 7,476 миллиона долларов США.

Напомним, что по итогам 2023 года объем денежных переводов физических лиц из зарубежных стран в Азербайджан составил 1,654 миллиарда долларов США.

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