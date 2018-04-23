Подарки детям от Nar по случаю Всемирного дня книги

23 апреля 2018 21:58 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В понедельник, по случаю Всемирного дня книги, Nar подарил около 100 книг одной из школ-интернатов города Баку. Акция была проведена с целью повысить интерес к чтению среди детей, помочь им сформировать привычку читать книги и донести до них всю важность образования.

Книги, подаренные в рамках этой акции, организованной совместно с Министерством образования Азербайджанской Республики, были предназначены для детей дошкольного возраста и учащихся начальных классов. Сюда относятся сказки, буквари для дошкольной подготовки, детская энциклопедия и литература, словари и другие подобные книги. Кроме того, дети получили в подарок ручки, тетради, цветные карандаши, альбомы для рисования и другие канцелярские принадлежности.

Nar на регулярной основе проводит различные мероприятия и акции в рамках своей многогранной стратегии корпоративной социальной ответственности (КСО). Поддержка науки и просвещения является одним из основных направлений стратегии КСО оператора. В этой связи, уже многие годы Nar проводит широкомасштабные акции для популяризации просвещения, а также спонсирует проведение различных образовательных конкурсов и интеллектуальных игр. Поэтому, особое внимание уделяется мотивированию молодого поколения и повышению интереса к образованию и просвещению.

Более подробную информацию о стратегии корпоративной социальной ответственности Nar можно получить на сайте nar.az.

Компания Azerfon (торговая марка Nar), начавшая свою деятельность 21 марта 2007 года, в течение короткого времени превратилась в одну из ведущих компаний на азербайджанском рынке телекоммуникаций и мобильной связи. Торговая марка Nar стала олицетворением гармоничного сочетания исторического и культурного наследия Азербайджана с современной жизнью. Nar стал первым оператором в стране, представившим технологию 3G, а также широкий охват сети четвертого поколения (4G). В рамках стратегии, направленной на постоянное улучшение качества своей сети, Nar представил услугу HD-Voice (High Definition Voice), обеспечивающую существенное повышение качества передачи голоса во время телефонных звонков. Сегодня, Nar предоставляет более 2-м миллионам своих абонентов услуги высокого качества, благодаря обширной сети, состоящей из более 6500 базовых станций и охватывающей 93% территории страны.

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