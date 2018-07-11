Необходимо развивать электронную торговлю для расширения партнерства между ЕС и Азербайджаном - Янкаускас

БАКУ /Trend/ - Необходимо развивать электронную торговлю для расширения партнерства между Европейским союзом (ЕС) и Азербайджаном.

Об этом сказал в четверг журналистам глава представительства Евросоюза в Азербайджане, посол Кестутис Янкаускас в кулуарах конференции на тему "Электронная торговля в Азербайджане: текущее положение и перспективы развития" в Баку.

«Сегодняшнее мероприятие посвящено определению возможностей для развития электронной торговли в Азербайджане. Европейский Союз в прошлом году приступил к реализации проекта стоимостью 300 тысяч евро в данной сфере. Ожидается, что реализация проекта будет завершена в текущем году. Цель заключается в том, чтобы обеспечить применение опыта ЕС в этой области работая совместно с министерством транспорта и ИКТ. Мы видим огромный потенциал в этой области с точки зрения развития партнерских отношений между Азербайджаном и ЕС», - сказал глава представительства Евросоюза.

Янкаускас отметил, что Азербайджан является важным партнером Европы.

«Мы усердно работаем над новым проектом транспортного узла, который связывает Европу с Центральной Азией и с огромным китайским рынком. Чтобы добиться успеха в реализации этого проекта необходимо создать возможности для безопасных, надежных маршрутов, перевозок, связей и торговли. ЕС является крупнейшим торговым партнером Азербайджана. Чтобы сохранить это, чтобы еще больше укрепить эти отношения, нам необходимо обеспечить развитие электронной торговли, предоставление электронных услуг для людей внутри страны, и для международных трейдеров», - отметил Янкаускас.

(Авторы: Ляман Зейналова, Гусейн Велиев. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn, @h_veliyev

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.