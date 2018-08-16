Узбекистан и ВБ будут сотрудничать в создании альтернативных сетей для Центральной и Южной Азии

16 августа 2018 16:35 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Университет Инха в Ташкенте (Узбекистан) и Всемирный банк (ВБ) будут сотрудничать в рамках четвёртого нового проекта Digital CASA.

Об этом, как передают узбекские СМИ, стало известно по итогам встречи между миссией ВБ и и.о. ректора университета Инха Музаффаром Джалаловым.

В состав миссии ВБ вошли эксперт по инновациям в сфере цифровых технологий Екатерина Громова и местный эксперт по ИКТ, консультант Всемирного банка Санжар Саидходжаев.

Ожидается, что проект будет запущен в Узбекистане в 2019 году.

Компонент четвёртого проекта Digital CASA предусматривает развитие цифрового предпринимательства, человеческого капитала и цифровых навыков, и т.д.

Digital CASA – международный проект, направленный на создание трансграничной телекоммуникационной сети, которая свяжет страны Центральной и Южной Азии в единый цифровой центр.

Предполагается, что данный проект позволит улучшить доступ к сети интернет странам, не имеющим выхода к морю, а также развить их транзитный потенциал. В его основе – идея соединения оптико-волоконной линией двух регионов – Центральной и Южной Азии. Ожидаемый эффект программы уже обозначен – жители региона получат доступ к дешевому широкополосному интернету за счет альтернативных сетей.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @FDolukhanov

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