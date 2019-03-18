Начался прием заявок на участие в программе акселерации AppLab (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Первый оператор мобильной связи и провайдер самого скоростного мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell поздравила очередных выпускников своей программы AppLab, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на мобильного оператора.

На мероприятии, организованном с целью отметить успех проектов принявших участие в программе AppLab в сезоне 2018-2019, авторы проектов “Run2Help”, “Buket.az”, “Madebyaz” и “Balta” поделились своим мнением о незаменимой роли программы в процессе превращения их идей в готовые и пользующиеся спросом продукты. Молодым разработчикам были вручены специальные сертификаты от компании Bakcell.

“Молодежь Азербайджана имеет огромный потенциал, и я уверен, что идеи этим молодых людей могут превратиться в продукты и услуги, способные конкурировать не только на местном рынке, но и на международном уровне. Bakcell очень гордится тем, что мобильные приложения и продукты, созданные командами при поддержке AppLab, уже активно скачиваются и пользуются спросом у потребителей. Это говорит об эффективности нашей деятельности, и мы рады видеть столько успешных проектов среди участников программы AppLab” отметил главный исполнительный директор Bakcell Николаи Беккерс.

Отметим, Bakcell стала одной из первых компаний в стране, кто начал поддерживать различные проекты, связанные с развитием стартапов. С запуском программы AppLab в 2014 году, местные разработчики оборудования и программного обеспечения получили возможность представить свои идеи и получить поддержку от Bakcell. Команды-участники получают доступ в центр AppLab, оснащённый столами и комнатами для обучения, бесплатным доступом в интернет, а также передовым оборудованием для разработки и тестирования продуктов.

В конце прошлого года, в рамках соглашения подписанного с центром инкубации и акселерации INNOLAND, компания Bakcell и INNOLAND осуществляют совместную программу инкубации. В этой связи программа AppLab компании Bakcell отныне функционирует в качестве центра акселерации.

Нужно отметить, что компания Bakcell объявила о начале приема заявок на участие в программе акселерации AppLab. Проект Run2Help, успешно завершивший процесс инкубации в центре AppLab стал первым проектом, принятым в одноименную программу акселерации.

Будучи признанным лидером в сфере инноваций, Bakcell продолжит поддерживать местные стартапы, а также проекты в сфере образования, науки и технологии.

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