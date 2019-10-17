Азербайджан может выделить кредиты стартапам (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане стартапам может быть выделено на 300 тыс. долларов, или до 500 тысяч манатов грантов, и уже выделено до семи млн манатов кредитов.

Об этом председатель правления Агентства инноваций при министерстве транспорта, связи и высоких технологий Турал Керимли сказал на встрече с делегацией, возглавляемой руководителем Национального фонда инноваций Ирана Али Вахдатом, сообщает в четверг Trend.

Керимли отметил, что возможностями, которые азербайджанское правительство создает для стартапов, могут воспользоваться и иранские компании: «Если какая-либо компания становится резидентом в нашем Парке высоких технологий, то им предоставляется ряд налоговых преференций. Они также освобождаются от таможенных пошлин, если экспортируют продукцию в Россию, Украину или Беларусь. Географическое расположение Азербайджана обусловило превращение Баку транспортный хаб».

Отметим, что в рамках Недели инноваций в Баку приехали представители 50 иранских компаний, действующих в сфере ИКТ.

(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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