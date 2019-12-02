Безлимитные WhatsApp переписки от Azercell!

2 декабря 2019 18:35 (UTC+04:00)

Провайдер технологических инноваций в стране и выбор большинства населения, ООО «Azercell Telekom» в очередной раз радует своих абонентов новой кампанией в канун Нового года. На этот раз пользователям ежемесячных интернет-пакетов, компания предлагает возможность бесплатно отправлять текстовые сообщения по мобильному приложению WhatsApp в неограниченном количестве. Подключившись к одному из ежемесячных интернет пакетов 500 MB, 1 GB, 5 GB, 10 GB, 50 GB/Месячный безлимитный до 31 января 2020 года, все частные клиенты компании смогут воспользоваться безлимитными WhatsApp переписками.

Для дополнительной информации об интернет-пакетах Azercell, пожалуйста, перейдите по ссылке: https://www.azercell.com/ru/personal/internet/datapacks/packs/

Не упустите возможность безлимитного общения со своими родными в канун Нового года!

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обратитесь в news@mcs.az

Лидер сектора мобильной связи, крупнейший налогоплательщик и инвестор ненефтяного сектора Азербайджана ООО “Azercell Telekom” было основано в 1996 году. В настоящее время 4,9 миллиона абонентов выбирают услуги Azercell. Рыночная доля компании составляет 49%; территориальный охват по стране- 99.2% (исключая 20% оккупированных территорий); охват населения равен 99,8%. Именно Azercell впервые внедрил в стране ряд таких инноваций, как технология GSM, система предоплаты, услуги мобильного интернета, телефонный центр в режиме 24/7(*1111), центры обслуживания абонентов 7/7, Экспресс-офисы Azercell, услуги M2M, технология 4G, мобильный абонентский сервис, онлайн обслуживание и обслуживание абонентов через социальные сети, мобильная электронная подпись «Asan İmza» и т. д. Стремительно развивающаяся сеть 4G Azercell охватывает около 60 регионов страны, включая Баку и Апшеронский полуостров. Согласно результатам исследований, проведенных международными системами анализа качества беспроводной сети и радиосвязи, сеть 4G Azercell продемонстрировала самые высокие показатели среди операторов мобильной связи в Азербайджане. Azercell является единственной компанией в республике и среди стран СНГ, получившей международный золотой сертификат за вклад в развитие человеческих ресурсов “İnvestors İn People".

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  • Безлимитные WhatsApp переписки от Azercell!
  • Безлимитные WhatsApp переписки от Azercell!
  • Безлимитные WhatsApp переписки от Azercell!
  • Безлимитные WhatsApp переписки от Azercell!
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