Фрэнсис Гарри: Пандемия коронавируса привела к росту киберпреступности

БАКУ/Trend/ - Пандемия коронавирусной инфекции (COVID-19) привела к росту киберпреступности, наиболее уязвимыми оказались стартапы и самозанятые в творческом направлении, сообщает Trend со ссылкой на генерального директора Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) Фрэнсиса Гарри.

По его словам, большинство организаций и физических лиц опасаются роста киберпреступности. Специальных данных на этот счет пока нет, но в целом уровень киберпреступности растет.

"Хакеры и другие злоумышленники получаются выгоду от сложившейся ситуации, потому что почти весь мир теперь ведет деятельность онлайн, в том числе совершает покупки. Соответственно это проблема глобального масштаба. Частью подобной криминальной деятельности является промышленный шпионаж и нечестная конкуренция. Больше всего от этого могут пострадать стартапы и создатели творческой продукции. Так что крайне важно, чтобы в данных условиях мы придерживались честной конкуренции", - отметил Фрэнсис Гарри.