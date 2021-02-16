В Азербайджане началась реализация программы по формированию новой инновационной стартап-экосистемы

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане состоялась церемония открытия программы "Azerbaijan 500 ASAN Startup", сообщили Trend во вторник в Государственном агентстве по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана (Служба ASAN).

По словам председателя Службы ASAN Ульви Мехтиева, данная программа поспособствует формированию инновационной экосистемы и инфраструктуры в стране в условиях стремительного развития технологий.

Министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рашад Набиев подчеркнул в ходе церемонии, что Азербайджан уже достиг определенных успехов в сфере стартап-экосистемы, построена устойчивая инфраструктура и в целях развития экосистемы ведется работа по предоставлению доступа к иностранным инвестициям.

Генеральный директор и соучредитель американского "500 Startups" Кристина Цай поприветствовала поддержку стартапов в Азербайджане, а также меры по развитию талантливых разработчиков стартап-среды.

"Цель программы "Azerbaijan 500 ASAN Startup Program" при поддержке Инновационного центра и спонсорстве PASHA Holding - вызвать энтузиазм и придать импульс инновационному предпринимательству среди потенциальных разработчиков стартапов в нашей стране", - говорится в сообщении Службы ASAN.

Отметим, что в рамках программы, которая продлится шесть месяцев, пройдет множество онлайн- и офлайн-мероприятий.

Напомним, что в ноябре 2020 года между Государственным агентством по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана, Американским венчурным фондом и стартап-акселератором «500 Startups» был подписан меморандум о сотрудничестве по развитию стартапов в Азербайджане.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)

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