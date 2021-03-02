Азербайджан внесет вклад в развитие работы СЕ по организации безопасности ИИ

БАКУ/Trend/ - Азербайджан принял участие в четвертом пленарном заседании Комитета по искусственному интеллекту (CAHAI), учрежденного Комитетом министров Совета Европы (СЕ), сообщили Trend в Центре развития электронного правительства (Центр) Азербайджана.

По данным Центра, заседание было посвящено основным элементам правовой базы, основанной на стандартах СЕ в области прав человека, верховенства закона и демократии.

"С участием Азербайджана и ряда других сторон была обсуждена проводимая работа с организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе в области классификации искусственного интеллекта (ИИ), защиты прав человека в эпоху ИИ и ряду других вопросов", - добавили в Центре.

Азербайджанскую сторону представлял директор Центра развития электронного правительства Азербайджана Фариз Джафаров.

"Наряду с азербайджанской делегацией в пленарном заседании приняли участие государства-члены СЕ, президент Парламентской ассамблеи СЕ Рик Дамс, а также представители органов и структур СЕ, Европейского суда по правам человека и других организаций.

Напомним, что в 2020 году наблюдательным членом Бюро Комитета по искусственному интеллекту от Азербайджана Комитетом министров Совета Европы был избран директор Центра развития электронного правительства Азербайджана Фариз Джафаров.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Наталья Кочнева)

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