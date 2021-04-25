Пользователи по всему миру отмечают сбои в работе Facebook Messenger и Instagram
Пользователи из ряда стран мира в субботу пожаловались на проблемы в работе сервиса Facebook Messenger и социальной сети Instagram. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
С неполадками в работе мессенджера столкнулись жители США, Великобритании, Канады и других государств. Большая часть пожаловавшихся сообщили о проблемах с получением сообщений.
Кроме того, со сбоями работает принадлежащая компании Facebook социальная сеть Instagram. На неполадки жалуются пользователи США, Великобритании и Канады. В основном отчеты касаются проблем с загрузкой ленты новостей.
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