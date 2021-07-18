В США заявили, что соцсети делают недостаточно для борьбы с дезинформацией о вакцинах

Социальные сети делают недостаточно для борьбы с распространением дезинформации о коронавирусе и вакцинах. Такое мнение высказал в воскресенье в эфире телекомпании CNN начальник военно-медицинской службы США вице-адмирал в отставке Вивек Марти, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Некоторые [социальные сети] работают над тем, чтобы продвигать информацию от федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний и других проверенных медицинских источников. Другие прилагают усилия с тем, чтобы снизить влияние ложных источников", - подчеркнул он. "Но я отмечаю как публично, так и в частных беседах, что этого недостаточно", - указал Марти, отметив, что "не видит прогресса в борьбе" с этим феноменом.