Завершился тренинг Nar по «Основам мобильной связи» (ФОТО)

Тренинг «Основы мобильной связи», подготовленный и осуществленный техническим персоналом Nar, успешно завершен. Студентам, поучаствовавшим в тренинге, проходившем в Азербайджанском Техническом Университете (AzTU), были вручены сертификаты.

Во время тренинга по коммуникационным технологиям, студенты изучили работу мобильной сети на основе реального опыта технического персонала Nar. Тренинг предназначенный для подготовки квалифицированных кадров в сфере мобильной связи и позволяющий в кратчайшие сроки после завершения обучения построить успешную карьеру, осуществлен в рамках стратегии корпоративной ответственности Nar по поддержке образования.

Стоит отметить, что мобильный оператор сотрудничает с Азербайджанским Техническим Университетом (AzTU) с 2015 года. В рамках этого сотрудничества, помимо тренингов, проводимых сотрудниками Nar, в университете действует GSM лаборатория Nar. Основная цель сотрудничества компании с университетом - дать азербайджанской молодежи, обучающейся в сфере местных телекоммуникаций, помимо теоретических знаний также и практические знания, тем самым продвинув их на более высокие позиции на рынке связи по сравнению с зарубежными коллегами.

Компания Azerfon (торговая марка Nar), начавшая свою деятельность 21 марта 2007 года, в течение короткого времени превратилась в одну из ведущих компаний на азербайджанском рынке телекоммуникаций и мобильной связи. Торговая марка Nar стала олицетворением гармоничного сочетания исторического и культурного наследия Азербайджана с современной жизнью. Nar стал первым оператором в стране, представившим технологию 3G, а также широкий охват сети четвертого поколения (4G). Сегодня, Nar предоставляет более 2,3 миллионам своих абонентов услуги высокого качества, благодаря обширной сети, состоящей из более 8780 базовых станций и охватывающей 91% территории страны. В рамках стратегии направленной на постоянное улучшение качества своей сети, Nar представил услугу HD-Voice (High Definition Voice), обеспечивающую существенное повышение качества передачи голоса во время телефонных звонков.