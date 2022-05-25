Азербайджан улучшил показатели передачи данных по широкополосному доступу в интернет

БАКУ /Trend/ - В апреле 2022 года в Азербайджане средние показатели скорости загрузки по мобильному и широкополосному доступу в интернет составили 32,52 (рост на 6,97 процента по сравнению с предыдущим месяцем) и 20,28 (рост на 1,76 процента) Мбит/с соответственно, сообщает Trend со ссылкой на данные Ookla.

В апреле показатель загрузки данных по мобильной сети вырос на 2,12 Мбит/с по сравнению с предыдущим месяцем. Исходящая скорость интернета по мобильной сети составила 10,14 Мбит/с, что на 14,32 процента больше показателя марта.

Скорость загрузки данных по фиксированному широкополосному доступу в интернет выросла на 0,35 Мбит/с относительно показателя марта 2022 года, а исходящая скорость составила 21,90 Мбит/с (рост в сравнении с предыдущим месяцем на 3,5 процента, или 0,74 Мбит/с).

Отметим, что в мире в указанный период средняя скорость входящих и исходящих загрузок по мобильной сети составила 30,75 и 8,78 Мбит/с соответственно.

По данным Ookla, в апреле 2022 года Азербайджан занял 57-е место среди 142 стран по скорости загрузки данных при помощи мобильного интернета и 118-е место среди 181 страны по скорости передачи данных по широкополосному доступу в интернет.