Google назвала лучшие приложения на Android в 2022 году

Компания Google в рамках подведения ежегодных итогов объявила лучшие приложения в цифровом магазине Google Play, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

Звание лучшего приложения 2022 года досталось программе Dream by WOMBO, которая с помощью искусственного интеллекта создает изображения по запросу пользователя. Приложение для управления списком сохраненных статей, видео, изображений Pocket от Mozilla победило в категории лучших программ для планшетов.

Победа в категории «Выбор пользователей» досталась приложению соцсети BeReal, в которой показана «настоящая жизнь» без фильтров и масок, а снимки предлагается делать и публиковать сразу после получения уведомления. Ранее проект был признан лучшим приложением 2022 года по итогам App Store Awards.

Вместе с тем Google определила лучшее приложение для досуга — PetStar, лучшую программу на каждый день — Plant Parent, лучшее приложение для работы над собой — Breathwrk и «доброе приложение» — The STIGMA.

Победа в категории «Скрытая жемчужина» досталась приложению Recover Athletics, а лучшими программами для носимых устройств и Chromebook были признаны Todoist и BandLab соответственно.