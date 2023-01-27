В Агентстве инноваций Азербайджана произведено новое назначение

БАКУ /Trend/ - В Агентстве инноваций и цифрового развития при министерстве транспорта и цифрового развития Азербайджана произведено новое кадровое назначение.

По информации Trend, на должность главы пресс-службы агентства назначена Айнур Керимова.

Отметим, что Керимова получила степень бакалавра и магистра на факультете журналистики в Бакинском государственном университете (БГУ). Она работала завотделом телерадиожурналистики БГУ, главой департамента социально-аналитических исследований Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей, исполнительным директором Barama Media.

Напомним, что ранее должность главы пресс-службы Агентства инноваций занимала Санубар Назарова.