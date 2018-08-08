Банк ВТБ (Азербайджан) закупает техподдержку «HP 4 hour 24x7 Proactive Care SVC»

8 августа 2018 15:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) объявляет тендер по приобретению технической поддержки «HP 4 hour 24x7 Proactive Care SVC» сроком на один год.

С тендерной документацией можно ознакомиться в офисе банка по адресу: пр. Хатаи 38, Меценат Плаза, ОАО Банк ВТБ (Азербайджан), АZ 1008. Конкурсная заявка должна быть в непрозрачном закрытом конверте с прикрепленным снаружи перечнем содержимых документов, заверенным печатью контрагента (в случае если контрагент – индивидуальный предприниматель, подписью), и представлено до 10 августа 2018 года не позднее 16:00 в закрытом и запечатанном двойном конверте (с приложенным заверенным печатью и подписью списком содержимого) в главный офис банка по адресу: г.Баку, пр. Хатаи 38, Меценат Плаза, ОАО Банк ВТБ (Азербайджан), АZ 1008

Конкурсный (тендерный) комитет ОАО Банк ВТБ (Азербайджан).

Контактное лицо: секретарь Конкурсного (тендерного) комитета

Эльшан Махмудов

Телефон: 012 492-00-80 (внутренний номер 1233)

Факс: 012 437-71-21

Moб.: 055 212-03-31

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Назначен новый председатель Наблюдательного совета банка ВТБ (Азербайджан)
Бизнес 24 ноября 2017 17:37
Банк ВТБ (Азербайджан) привлекает страховщика банкоматов и наличности в них
Бизнес 1 июня 2017 14:32
Банк ВТБ (Азербайджан) объявил тендер
Бизнес 10 апреля 2017 10:25
Оптимизация филиальной сети банка ВТБ (Азербайджан) не скажется на уровне сервиса и исполнении обязательств
Бизнес 17 февраля 2017 13:18
Банк ВТБ (Азербайджан) объявил тендер на закупку POS-терминалов
Бизнес 10 ноября 2016 11:34
Акционеры Банк ВТБ (Азербайджан) соберутся на общее собрание
Бизнес 29 апреля 2016 10:03
Лента новостей
Число жертв пожара в Греции выросло до 92 человек
Европа 16:33
В Мумбаи горит нефтеперерабатывающий завод, есть раненые
Другие страны 16:31
Агентство продбезопасности Азербайджана об эпизоотической ситуации в Грузии
Общество 16:30
Японские бизнесмены во главе с президентом Kawasaki приедут в Беларусь
Другие страны 16:12
В Азербайджане создается национальная обсерватория по рынку труда (ФОТО)
Экономика 16:09
В 2019 г. темпы роста экономики Азербайджана могут быть выше 3% - украинский экономист
Точка зрения 15:46
Госслужба автотранспорта Азербайджана опровергла информацию о незаконной продаже билетов
Общество 15:36
Глава МИД ФРГ опасается, что санкции США могут привести к хаосу в Иране
Европа 15:36
Азербайджан не исключает пересмотра таможенных пошлин с целью поддержки бизнеса
Бизнес 15:25