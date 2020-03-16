Грузия и Турция договорились о продлении авиасообщения

БАКУ/Trend/ - Согласно договоренностям между Турцией и Грузией, полеты между двумя странами продлятся до 20 марта, сообщает Trend со ссылкой на МИД Грузии.

В сообщении внешнеполитического ведомства отмечено, что в рамках антивирусных мер Турция ввела ряд ограничений как на международные рейсы Turkish Airlines, так и на передвижение через сухопутные границы.

"Известно, что Грузия и Турция договорились ограничить перемещение людей через пропускной пункт "Сарп". Это ограничение не распространяется на грузовые перевозки. Тем не менее, ввиду интенсивных межличностных и деловых связей между двумя странами, стороны договорились, что пропускные пункты "Вале" и "Карцахи" будут функционировать для передвижения физических лиц", - говорится в сообщении МИД.

Авиасообщение между Турцией и Грузией должно было прерваться 14 марта.

К этому времени число инфицированных новым коронавирусом в Грузии достигло 33 человек.

Ранее власти Грузии запретили сухопутное сообщение между Грузией и Ираном на две недели. Кроме того, временно приостановлены полеты из Китая и Ирана. Также запрещен импорт животных из КНР. В аэропортах и на пунктах пропуска через государственную границу Грузии специалисты проверяют всех путешественников. Минздрав проводит информационную кампанию среди населения.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Гюнель Зейналова)

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