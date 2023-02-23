Названо число осуществляемых в воздушном пространстве Азербайджана транзитных полетов

БАКУ /Trend/ - В результате постоянных работ, проводимых Управлением Воздушным движением "Азераэронавигация" (AZANS) в области развития маршрутной сети, повышения ее эффективности и экологической безопасности, рост транзитных воздушных перевозок через страну в сезонные месяцы составил 2,6 раза, а общий средний темп роста - 1,3 раза.

Об этом, как сообщает в четверг Trend, сказал в интервью Азертадж первый вице-президент ЗАО "Азербайджанские авиалинии" Самир Рзаев.

Он отметил, что в настоящее время в воздушном пространстве Азербайджана в течение месяца осуществляется около 12 тысяч транзитных полетов.

"Это еще одно доказательство привлекательности воздушного пространства Азербайджана для иностранных авиакомпаний. Кроме того, Азербайджан динамично расширяет сотрудничество с EUROCONTROL в области управления воздушным движением и планирования транзитных полетов через территорию страны", - подчеркнул Рзаев.