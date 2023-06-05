БАКУ /Trend/ - В Нахчыване будут развивать транспортную инфраструктуру.

Как сообщает в понедельник Trend, это отражено в "Государственной программе социально-экономического развития Нахчыванской АР на 2023-2027 годы“, утвержденной Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым.

В рамках этой программы планируется подготовить проектные предложения. Координацию работ будет осуществлять местный Кабинет министров и министерство цифрового развития и транспорта. Эти меры будут направлены на улучшение транспортной ситуации в НАР.