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В Нахчыване будут развивать транспортную инфраструктуру

Транспорт Материалы 5 июня 2023 16:14 (UTC +04:00)
В Нахчыване будут развивать транспортную инфраструктуру

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - В Нахчыване будут развивать транспортную инфраструктуру.

Как сообщает в понедельник Trend, это отражено в "Государственной программе социально-экономического развития Нахчыванской АР на 2023-2027 годы“, утвержденной Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым.

В рамках этой программы планируется подготовить проектные предложения. Координацию работ будет осуществлять местный Кабинет министров и министерство цифрового развития и транспорта. Эти меры будут направлены на улучшение транспортной ситуации в НАР.

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