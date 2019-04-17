Путин отметил важность межрегиональных контактов России и Таджикистана

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям VII конференции по межрегиональному сотрудничеству России и Таджикистана, сообщает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

"Приветствую вас по случаю проведения седьмой конференции по межрегиональному сотрудничеству России и Таджикистана. Символично, что в этом году ваше мероприятие приурочено к официальному визиту президента Эмомали Рахмона в Москву", - говорится в сообщении.

Путин отметил, что межрегиональные связи являются важной составляющей российско-таджикистанского стратегического партнерства. "В настоящее время действуют уже более 80 соглашений о сотрудничестве между регионами двух государств в самых различных областях. Реализуются совместные торгово-экономические, инфраструктурные, промышленные, научно-технические, социальные и гуманитарные проекты, создаются условия для улучшения инвестиционного климата", - добавил президент.

Глава государства подчеркнул важность того, что к межрегиональным контактам все активнее подключаются представители молодых поколений россиян и таджикистанцев. "Уверен, что вам удастся наметить новые, перспективные формы и механизмы межрегиональной кооперации, внести значимый вклад в упрочение дружбы и взаимопонимания между народами России и Таджикистана", - заключил президент.

VII межрегиональная конференция России и Таджикистана открылась в российской столице во вторник. Двухдневная конференция проходит в рамках официального визита президента Таджикистана Эмомали Рахмона, прибывшего в Москву во вторник по приглашению президента России Владимира Путина.

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