Чемпион из Таджикистана Назаров возглавил Легкоатлетическую ассоциацию Центральной Азии

Метатель молота, чемпион Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро Дилшод Назаров из Таджикистана избран главой Легкоатлетической ассоциации Центральной Азии. Об этом сообщает Trend со ссылкой на ТАСС

"На заседании конгресса Азиатской легкоатлетической ассоциации известный таджикский спортсмен, олимпийский чемпион Дилшод Назаров избран главой Легкоатлетической ассоциации региона Центральная Азия", - говорится в сообщении.

Решением конгресса 36-летний Назаров, более пяти лет занимающий пост заместителя председателя комитета по делам молодежи и спорта при правительстве Таджикистана, одновременно возглавляя федерацию легкой атлетики республики, также признан "Лучшим метателем молота Азии".

На заседании конгресса, прошедшего в минувшие выходные в Дохе, Дахлан Джумаан аль-Хамад из Катара был переизбран президентом Азиатской легкоатлетической ассоциации сроком до 2023 года. Андрей Абдувалиев, советский и таджикский спортсмен, чемпион Олимпийских игр 1992 года в метании молота, избран заместителем президента азиатской ассоциации.

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