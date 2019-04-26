Таджикские школьники завоевали 22 медали на международном конкурсе INFOMATRIX-2019

26 апреля 2019 09:52 (UTC+04:00)

Таджикские школьники завоевали 22 медали на международном конкурсе компьютерных проектов INFOMATRIX-2019, который проходил 20-24 апреля в городе Бухарест Румынии, сообщает Trend со ссылкой на News.tj

Как отмечается на сайте министерства образования и науки РТ, в конкурсе участвовали 1016 учеников из 46 стран и презентовали 595 проектов.

«Из Таджикистана в нем участвовали 28 учеников. В итоге они завоевали 22 медалей, из которых 4 золотые, 6 серебряные и 12 бронзовые. 10 медалей завоевали ученики «Президентского лицея-интерната для одарённых детей», 6 медалей у учеников «Международной президентской школы», 4 медали у учащихся частной школы имени Абдурахмона Джоми и 2 медали завоевали ученики Международной школы Душанбе», сообщает пресс-служба.

С начала 2019 года таджикские школьники участвовали в 10 международных олимпиадах и завоевали 131 медаль, в том числе 32 золотые, 23 серебряные и 76 бронзовые. Это на 53 медали больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

INFOMATRIX – это международный конкурс на базе компьютерных проектов, созданный с целью сбора лучших студентов в сфере IT со всего мира вместе. Эти соревнования не только для улучшения навыков робототехники участников, но и для продвижения межкультурного диалога и сотрудничества учащихся, студентов и учителей из множества разных стран.

INFOMATRIX даёт участникам много возможностей при поступлении в лучшие университеты мира. Большинство стран высоко ценит медали, полученные на таких технологических соревнованиях.

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