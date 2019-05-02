В Дохе обсуждены вопросы дальнейшего развития кыргызско-катарских отношений

2 мая 2019 09:31 (UTC+04:00)

В г.Дохе состоялась встреча первого заместителя министра иностранных дел КР Нурана Ниязалиева с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Государства Катар шейхом Мухаммедом бин Абдулрахманом Аль-Тани, передает Trend со ссылкой на Kabar.kg

Как сообщает пресс-служба МИД КР, в ходе беседы были рассмотрены вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений, в том числе расширение политического, торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также организация визитов на высшем и высоком уровнях.

Стороны договорились продолжить совместную работу по активизации взаимного сотрудничества и выразили надежду, что реализация намеченных двусторонних мероприятий позволит вывести кыргызско-катарские отношения на качественно новый уровень.

Шейх Мухаммед бин Абдулрахман Аль-Тани поблагодарил Н.Ниязалиева за вклад в укрепление кыргызско-катарского сотрудничества и пожелал ему успехов на новом поприще в качестве Первого заместителя министра иностранных дел Кыргызской Республики.

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