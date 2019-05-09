В Бишкеке состоялся митинг-реквием в честь Дня победы

В Бишкеке на площади Победы в честь Дня Победы состоялся праздничный парад, передает Trend со ссылкой на Агентство Kabar.kg

Главный весенний праздник в мае невозможно представить без героев-ветеранов Великой Отечественной войны, подарившим всем мирное небо над головой. Участники войны, труженики тыла, дружно расположились под шатрами в ожидании начала праздника.

Более 2 тыс. жителей города Бишкек и гостей столицы с красными гвоздиками пришли почтить светлую память погибших в борьбе с фашистами. Митинг-реквием начался с возложения цветов к Вечному огню в память о павших в годы ВОВ первыми лицами страны.

Президент КР Сооронбай Жээнбеков, спикер Жогорку Кенеша Дастан Джумабеков, премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев, председатель Верховного суда Айнаш Токбаева, начальник Генерального штаба Дуйшенбиев Раимберди, экс-президент Роза Отунбаева и мэр города Бишкек Азиз Суракматов возложили цветы и далее прозвучал гимн. Также все участники почтили память погибших на Великой отечественной войне минутой молчания. Далее глава государства поздравил всех Кыргызстанцев с днем победы и отметил, что 9 мая - это праздник стойкости духа, патриотизма и мужества.

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