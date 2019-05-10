Глава МИД Кыргызстана и глава компании «Турецкие авиалинии» обсудили вопросы развития сотрудничества

10 мая 2019 14:27 (UTC+04:00)

В Стамбуле в рамках официального визита министра иностранных дел Кыргызстана Чингиза Айдарбекова в Турецкую Республику состоялась его встреча с председателем Совета директоров и Исполнительного комитета авиакомпании "Турецкие авиалинии" (THY) Илькером Айджи, передает Trend со ссылкой на Агентство Kabar.kg

Как сообщает пресс-служба МИД КР, на встрече обсуждены вопросы дальнейшего развития сотрудничества Кыргызской Республики c авиакомпанией "Турецкие авиалинии".

В ходе переговоров кыргызская сторона особо акцентировала внимание на возобновлении рейсов авиакомпании "Турецкие авиалинии" по другим маршрутам в регионы Кыргызстана, а также на использование транзитного потенциала аэропорта “Манас”.

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