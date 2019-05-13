В 2018 году товарооборот между КР и КНР впервые перевалил за 2 млрд. долларов – Абдрахманов

13 мая 2019 09:25 (UTC+04:00)

По итогам последних трех лет Китай занимает первое место в товарообороте Кыргызстана со странами. Об этом на форуме «Экспертно-аналитический диалог Кыргызстан-Китай» заявил замминистра иностранных дел Кыргызстана Нурлан Абдрахманов, передает Trend со ссылкой на Агентство Kabar.kg

Он отметил, что в 2018 году товарооборот между двумя странами достиг наивысшего уровня и составил 2 млрд. долларов США.

«При этом поступление прямых инвестиций составило 245,429 млн. долларов США. Наиболее важными и перспективными направлениями двустороннего взаимодействия является сотрудничество в области инфраструктуры и транспорта, энергетики, переработки, горнодобывающей отрасли и также приграничное сотрудничество СУАР-КР», - сказал он.

Также замминистра отметил, что сторонами реализуется ряд проектов двустороннего характера. В частности он отметил, что речь идет об угрозах терроризма, экстремизма и сепаратизма, кибербезопасности, организованной безопасности, угрозы наркотрафика и т.д.

Абдхраманов отметил, что Кыргызстан и Китай являются стратегическими партнерами. Замглавы МИД заявил, что сотрудничество двух стран становится крепче и этому свидетельствует госвизит президента Сооронбая Жээнбекова в Китай в 2018 году и предстоящий ответный визит председателя КНР Си Цзиньпина.

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