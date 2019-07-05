ЕС запустит в Центральной Азии программу по содействию перехода к зеленой экономике

5 июля 2019 09:52 (UTC+04:00)

Европейский Союз запустил программу по содействию переменам в Азии (SWITCH-Asia) для поддержки устойчивого потребления и производства (УПП) и перехода к зеленой экономике в Азии. Программа была распространена на Центральную Азию в 2019 году, сообщает Trend cо ссылкой на News.tj.

5 июля в Бишкеке будет проведена презентация Программы по содействию переменам в Азии, с целью внедрения указанной программы в Центральной Азии, обсуждения проблем и возможностей, и определить план работы для Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистан и Узбекистана на ближайшие три года.

Мероприятие, посвященное запуску программы, происходит в тесном контакте с Форумом ЕС-Центральная Азия и Министерской встречей (6-7 июля), на которой будет представлена новая Стратегия ЕС-Центральная Азия. Эта Стратегия включает в себя, в частности, конкретный пункт о сотрудничестве в области окружающей среды, водных ресурсов и реализации Парижского соглашения об изменении климата.

Казахстан и Кыргызстан находятся в процессе разработки национальных стратегий зеленой экономики, в то время как правительство Узбекистана предприняло значительные шаги, чтобы заявить о своей приверженности энергоэффективности и возобновляемым источникам энергии, в частности солнечной энергии. Аналогичным образом, Таджикистан привержен осуществлению значительных экологических программ.

По схожей схеме Кыргызстан преследует экологически чистую модель развития посредством инициатив, варьирующихся от органического сельского хозяйства до энергоэффективного освещения и возобновляемых технологий, а также создания особой экономической зоны для зеленых технологических компаний.
Кыргызстан также привержен развитию правовой базы, которая будет определять приоритеты зеленой экономики страны.

В последующие годы (2019-2022) пять стран Центральной Азии получат поддержку экспертов из Фонда устойчивого потребления и производства в рамках Программы по содействию переменам в Азии.

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