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Туркменистан и Иран обсудили сотрудничество в сфере торговли

Центральная Азия Материалы 27 ноября 2023 04:09 (UTC +04:00)
Туркменистан и Иран обсудили сотрудничество в сфере торговли

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Эльнур Багышев
Эльнур Багышев
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БАКУ /Trend/ - Министр дорог и градостроительства Ирана Мехрдад Базарпаш отметил, что подписанные соглашения между Ираном и Туркменистаном в сферах дорожного строительства, электроэнергетики и газового обмена создают новые перспективы для увеличения торговли и экспорта между двумя странами, передает Trend.

Базарпаш подчеркнул, что Туркменистан является страной стратегического значения для Ирана в связи с наличием северных, южных, восточных и западных коридоров. Существует более 900 километров сухопутной границы и 200 километров морской границы между Ираном и Туркменистаном.

Министр отметил, что три провинции Ирана - Северный Хорасан, Хорасан-Разави и Голестан - соседствуют с Туркменистаном, и влияние этой страны на экономику указанных провинций заметно.

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