Туркменистан и Иран обсудили сотрудничество в сфере торговли

БАКУ /Trend/ - Министр дорог и градостроительства Ирана Мехрдад Базарпаш отметил, что подписанные соглашения между Ираном и Туркменистаном в сферах дорожного строительства, электроэнергетики и газового обмена создают новые перспективы для увеличения торговли и экспорта между двумя странами, передает Trend.

Базарпаш подчеркнул, что Туркменистан является страной стратегического значения для Ирана в связи с наличием северных, южных, восточных и западных коридоров. Существует более 900 километров сухопутной границы и 200 километров морской границы между Ираном и Туркменистаном.

Министр отметил, что три провинции Ирана - Северный Хорасан, Хорасан-Разави и Голестан - соседствуют с Туркменистаном, и влияние этой страны на экономику указанных провинций заметно.