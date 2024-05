StrategEast способствует продвижению ЦА, как надежного поставщика цифровых услуг (Эксклюзивное интервью)

БАКУ/Trend/ - StrategEast способствует развитию и продвижению стран Центральной Азии, как надежных поставщиков цифровых услуг.

Об этом сказал в эксклюзивном интервью Trend президент StrategEast Анатолий Моткин.

"Самый масштабный проект StrategEast в Центральной Азии – это проект по развитию и продвижению стран региона, как надежного поставщика цифровых услуг, который мы реализуем при поддержке USAID Future Growth Initiative. А также продвижение стран Центральной Азии, как региона, который умеет разрабатывать свои собственные продукты, представляющие интерес для других стран. Для реализации этого проекта мы занимаемся исследованиями и формированием рекомендаций для международных финансовых институтов, агентств по развитию правительств (например, доклад The Billion in the Distance: Central Asian IT Exports and Strategies for Growing Them). Мы стараемся дать рекомендации, что странам региона стоит предпринять, чтобы содействовать динамичному развитию IT-индустрии", - сообщил он.

Помимо этого, А.Моткин отметил, что StrategEast сама следует своим рекомендациям. Организация выстроила взаимоотношения со всеми крупнейшими мировыми вендорами, которые помогают ей в развитии IT-экосистемы Центральной Азии. По его словам, одним из таких проектов было обучение 2000 студентов в Узбекистане и Казахстане совместно с Google. Все выпускники этой программы получили сертификаты Google о завершении обучения.

"Сейчас мы планируем запустить проект партнерства с Oracle Academy. В рамках проекта мы будем обучать профессоров университетов Центральной Азии, помогая им вывести их знания на более высокий уровень согласно требованиям международных IT-компаний, которые планируют нанимать их выпускников. Также мы планируем помогать самим университетам приводить программу обучения в соответствии с ожиданиями глобальной IT-индустрии.

Третий проект, которым гордится StrategEast – привлечение в регион Центральной Азии крупных инжиниринговых компаний, IT-компаний, которые дают специалистам не только знания, но и создают рабочие места. В рамках этой программы мы поддерживаем инициативы стран в продвижении Центральной Азии не только как надежного поставщика цифровых услуг, но и помогаем стартапам из региона выходить на новые рынки, где они могут находить инвесторов", – сообщил А. Моткин.

Он упомянул, что еще один важнейший проект последних лет для StrategEast — выстраивание цифрового моста между странами Центральной Азии и странами Персидского залива.

Он также подчеркнул появление ряда компаний-единорогов (стартапов, стоимость которых превысила один миллиард долларов США) в Казахстане и Узбекистане.

"Появление каждой такой компании вызывает дополнительный экспоненциальный рост и интерес к вовлеченности IT-индустрии в этих странах. Благодаря очень активной деятельности Парка Высоких технологий Узбекистана и министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций страны, Узбекистан становится все более заметным игроком на мировой карте аутсорсинга. Очень важно, что привлечением новых клиентов в страну занимаются не только IT-компании, которые базируются в стране, но это вышло на государственный уровень", - добавил А.Моткин.

По его словам, Казахстан, Узбекистан и другие страны региона сегодня осознали, что работать сообща и продвигать себя как регион гораздо эффективнее и проще, чем каждую страну в отдельности. Он отметил, что такие институты, как Silkroad Innovative Hub в Калифорнии (США) и Al-Farabi Innovation Hub в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), а также ряд других инициатив уже помогают всем странам, а не только своим основателям.

Президент StrategEast подчеркнул, что регион, который включает в себя Центральную Азию и Кавказ, может достичь гораздо большего, работая сообща.

Отвечая на вопрос о мерах, необходимых для развития IT-индустрии в странах Центральной Азии, где сектор еще недостаточно развит, например, в Таджикистане, А. Моткин заметил, что в этой стране существуют значительные драйверы для цифровой трансформации.

"В Таджикистане сегодня есть политическая воля для развития IT-индустрии. Страна приняла стратегию развития искусственного интеллекта, что невероятно важно", - подчеркнул он.

А.Моткин упомянул, что в стране функционируют стартап zypl.ai, Государственный Бизнес инкубатор Таджикистана, а также недавно запущенная платформа для обучения IT-навыкам Techno HUB Душанбе.

Однако, по его мнению, этого недостаточно для того, чтобы Таджикистан смог догнать соседние страны в цифровой трансформации. Для этого необходима не только политическая воля, но и поддержка со стороны международных финансовых институтов и агентств развития, а также развитие академической среды, в первую очередь в области фундаментальных наук, таких как математика, физика и химия.

"В целом мы видим в Таджикистане очень мотивированную молодежь, им просто необходима поддержка. В качестве своего вклада, кроме международных экспертов, которых привлекает StrategEast и приглашения IT-специалистов из Таджикистана принимать участие в различных международных IT-мероприятиях и программах, StrategEast также запустил серию ежеквартальных встреч доноров в Душанбе для обсуждения того, как мы можем помочь республике в развитии ее IT-индустрии. Первая встреча состоялась в марте. По ее результатам все доноры в стране заинтересованы в развитии IT-сектора как наиболее перспективной возможности для Таджикистана создать новые возможности для своей талантливой молодежи", – добавил президент StrategEast.

А.Моткин отметил, что, наряду с теми проектами, которые StrategEast уже реализует, орагнизация планирует помочь чиновникам из стран Центральной Азии овладеть инструментами искусственного интеллекта (ИИ), созданными мировыми технологическими лидерами, такими как Google, Nvidia, Microsoft и Amazon Web Services (AWS).

"Помимо государственных чиновников, которым инструменты ИИ нужны для работы, мы в ближайшее время запустим несколько программ по обучению студентов и разработчиков в странах Центральной Азии наиболее передовым технологиям. Эти технологии помогут им быть конкурентными на мировом IT-рынке.

Также мы продолжим выводить сервисные и продуктовые компании из стран Центральной Азии на рынок Персидского залива, где для них открываются новые возможности", - заключил он.

Отметим, что StrategEast - ведущая независимая организация, работающая над развитием цифровой экономики Евразии в сотрудничестве с международными финансовыми институтами, агентствами по развитию, глобальными технологическими компаниями и правительствами стран Евразии.

StrategEast - некоммерческая организация с офисами в США, Украине, Грузии, Кыргызстане и Казахстане.