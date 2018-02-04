Казахстанские легкоатлеты заняли первое место в командном зачете чемпионата Азии

4 февраля 2018 11:15 (UTC+04:00)

Казахстанские легкоатлеты заняли первое место в командном зачете чемпионата Азии в помещении, который 3 февраля завершился в столице Ирана - Тегеране, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации легкой атлетики.

«На счету наших спортсменов наибольшее количество золотых медалей - 7. Всего в активе казахстанских легкоатлетов 12 наград (7 золотых, 4 серебряные и 1 бронзовая)», - отмечается в сообщении. Так, обладателями «золота» стали: Татьяна Нерознак (3000 метров), Ирина Эктова (тройной прыжок), Светлана Голендова (400 метров), Айгерим Шыназбекова (60 метров с барьерами), Анастасия Ермакова (прыжки с шестом), Никита Филиппов (прыжки с шестом), в эстафете 4 по 400 метров - Светлана Голендова, Аделина Ахметова, Виктория Зябкина, Элина Михина. «Серебро» завоевали: Виктория Зябкина (60 метров), Элина Михина (400 метров), Татьяна Нерознак (1500 метров), в эстафете 4 по 400 метров - Андрей Соколов, Сергей Зайков, Дмитрий Коблов, Михаил Литвин. «Бронза» - у Надежды Дубовицкой (прыжки в высоту). Всего на чемпионате Азии в Тегеране было разыграно 26 комплектов медалей - по 13 у мужчин и женщин.

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