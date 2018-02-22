Казахстан предлагает ЕС разработать механизмы привлечения капитала в Центральную Азию

22 февраля 2018 11:30 (UTC+04:00)

Казахстан предлагает Евросоюзу разработать механизмы по привлечению европейского капитала в проекты в Центральной Азии. Об этом в четверг сообщил министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов на международной конференции "25-летие отношений Европейский союз - Центральная Азия: от прошлого к будущему", передает ТАСС.

"Казахстан поддерживает решение Евросоюза обновить Стратегию ЕС по Центральной Азии и готов выступить с конкретными предложениями по ее актуализации", - рассказал Абдрахманов.

Планируется, что программный документ будет подготовлен к середине 2019 года. В нем будут заложены основные приоритеты дальнейшего сотрудничества.

Как отметил глава МИД Казахстана, Астана предлагает сфокусироваться на повышении практической отдачи от программного документа и исходить из потребностей самих стран региона.

"Мы предлагаем ЕС разработать новые механизмы, которые будут содействовать привлечению частного европейского капитала в различные проекты в Центральной Азии. Это откроет европейским компаниям новые возможности для выхода на региональный рынок и укрепит позиции ЕС в регионе", - сообщил министр.

По его словам, перспективным представляется взаимодействие с ЕС в сфере повышения энергоэффективности, продолжение сотрудничества в области образования, охраны окружающей среды, рационального использования водных ресурсов и противодействия изменению климата, развития транспортно-логистической инфраструктуры. Как отметил министр, Казахстан убежден, что важным приоритетом сотрудничества между Центральной Азией и ЕС должно оставаться укрепление безопасности и стабильности.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Индикатора межбанковского рынка депозитов KazPrime остается стабильным больше месяца
Бизнес 10:37
ЕС приветствовал проведение в Астане саммита глав стран Центральной Азии
Европа 10:17
В Казахстане будет введен единый сельскохозяйственный налог
Бизнес 21 февраля 18:04
Южная область Казахстана увеличила производство промышленной продукции
Бизнес 21 февраля 14:12
Экспорт казахстанских товаров в Южную Корею значительно возрос
Бизнес 21 февраля 11:52
Индикатор KazPrime остается стабильным
Бизнес 21 февраля 10:28
Тенге продолжает дорожать по итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже
Бизнес 20 февраля 20:55
Знаменитого «Золотого человека» можно будет увидеть в Азербайджане (ФОТО)
Общество 20 февраля 17:58
За последний месяц индикатор межбанковских депозитов Казахстана сохранял стабильность
Бизнес 20 февраля 17:30
Казахстанская горнорудная компания объявляет тендер
Тендеры 20 февраля 16:18
В Казахстане наблюдается снижение запасов зерна
Бизнес 20 февраля 16:14
Финансовый центр Казахстана намерен зарегистрировать порядка 100 компаний до конца года
Бизнес 20 февраля 12:36
В Казахстане растут добыча и экспорт руды
Бизнес 20 февраля 10:00
Президент Казахстана внес изменения в Указ о переводе казахского языка на латинскую графику
Казахстан 20 февраля 07:51
АБР расширяет кредитование проектов Казахстана (Эксклюзив)
Бизнес 19 февраля 20:08
Казахстан увеличил производство золота
Бизнес 19 февраля 19:20
Казахстанская нефтяная компания объявляет тендер
Тендеры 19 февраля 15:01
Казахстан планирует почти втрое увеличить грузоперевозки морским транспортом
Бизнес 19 февраля 14:50