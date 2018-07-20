БАКУ /Trend/ - Казахстан планирует увеличить площадь посевов сои к 2021 году до 206 тысяч гектаров.

Об этом сообщают в пятницу казахстанские СМИ со ссылкой на министерство сельского хозяйства.

«Площади посева сои имеют тенденцию устойчивого роста. Так, если в 2011 году данная культура была размещена на 71 тысяче гектаров, то к 2017 году ее площадь увеличилась на 58 тысяч гектаров и составила 129 тысяч гектаров», — отметили в ведомстве.

По данным минсельхоза, в Казахстане увеличиваются валовые сборы соевых бобов. В 2017 году было собрано 252 тысячи тонн соевых бобов, что почти в два раза выше уровня 2011 года.

Основная доля площадей сои приходится на Алматинскую область — 83 процента, Восточно-Казахстанскую область — 9,4 процента и Костанайскую область — 3,9 процента.

Отметим, что посевные площади в Казахстане в текущем году составляют порядка 21,8 миллиона гектаров, что соответствует уровню прошлого года.

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