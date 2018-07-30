Казахстан отправил в Китай первую партию отечественного мороженого

30 июля 2018 14:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Первая партия популярных марок казахстанского мороженого «Бомба», «Бахрома» и «Мишка на полюсе» отправлена в Китай. Об этом сообщают в понедельник казахстанские СМИ.

По данным СМИ, фура с десятью тоннами казахстанского мороженого проследует из Алматы до города Шанхай. Поставщиком является компания «Шин-Лайн». В Шанхае открылся собственный склад компании. Он станет центральным хабом компании в Китае, из которого поставки будут осуществляться по всей северной, восточной и юго-восточной частям страны.

"Выход на рынок Поднебесной стал возможным по итогам большой работы, проведенной министерством сельского хозяйства РК и НПП «Атамекен» по продвижению казахстанской продукции на рынок КНР, в частности, по снятию ограничений на поставку мороженого. Сегодня мы дали старт экспорту в Китай, что позволит увеличить долю экспортной составляющей нашего производства на три процента", - отметил Андрей Шин, основатель и президент группы компаний "Шин-Лайн".

Отметим, что у "Шин-Лайн" имеются договоренности с более чем 100 дистрибьюторами о поставках в Китай. До конца года компания планирует поставить на китайский рынок 200 тонн мороженого.

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