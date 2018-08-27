Мэрия Казахской столицы крупно сэкономит отказавшись от служебного авто

27 августа 2018 17:59 (UTC+04:00)

Более 1 миллиарда тенге сэкономит акимат Астаны, отказавшись от служебных автомобилей.

Об этом сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на аким столицы Асет Исекешев.

«Мы сейчас пересмотрели принцип использования служебного автотранспорта. Отказались от приобретения автотранспорта, от содержания гаража. Мы покупаем транспортные услуги на рынке. Здесь у нас экономия за пять лет превысит более 1 миллиарда тенге», - рассказал аким на совещании в городском центре мониторинга и оперативного реагирования «iKomek».

Ранее сообщалось, что столичный акимат с 2018 года переходит на пилотный проект по использованию такси. «Это хорошая возможность для автомобильных компаний. По ряду проектов в сфере общественного транспорта мы заинтересованы, чтобы к нам пришли сильные игроки», - отмечал тогда градоначальник.

Официальный курс на 27 августа – 359,64 KZT/USD.

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