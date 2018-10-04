БАКУ /Trend/ - В Казахстане госуслуги в сфере морского транспорта станут доступнее, сообщает в четверг пресс-служба Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан.

По его данным, с 30 календарных до 13 рабочих дней сокращаются сроки рассмотрения заявок на выдачу удостоверений личности моряка.

Также будет исключено требование по предоставлению услугополучателем справки о регистрации по постоянному/временному месту жительства.

Проект соответствующего приказа согласован с Комитетом национальной безопасности Казахстана, Министерством информации и коммуникаций Казахстана, Национальной палатой предпринимателей Казахстана.

Сообщается, что на данный момент полностью автоматизирована услуга "Выдача разрешения на осуществление каботажа судами, плавающими под флагом иностранного государства". Она оказывается онлайн посредством информационной системы "Е-лицензирование". При этом планируется сократить перечень требуемых документов и сроки оказания услуги с 20 календарных до 9 рабочих дней.

Помимо этого утверждена дорожная карта по оптимизации государственной услуги "Государственная регистрация ипотеки судна (строящегося судна)". Услугу планируется автоматизировать, а перечень необходимых для ее получения документов сократить и объединить с аналогичными госуслугами на транспорте.

Стоит также отметить, что на сегодняшний день в целях исполнения протокола заседания Межведомственной комиссии по отбору государственных услуг, подлежащих оказанию через Государственную корпорацию "Правительство для граждан", прорабатывается вопрос по оптимизации и объединению госуслуг по регистрации морских, речных и маломерных судов.

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