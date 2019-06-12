Инаугурация Касым-Жомарта Токаева началась в Нур-Султане

В столице Казахстана началась торжественная церемония инаугурации президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, передает корреспондент МИА «Казинформ», сообщает Trend.

Инаугурация президента Казахстана состоится сегодня в Нур-Султане.

Во время инаугурации избранный президент Казахстана должен принести присягу на государственном языке. Именно с этого момента президент Казахстана официально вступает в свою должность.

После принесения присяги и национального гимна, согласно Конституции Казахстана, Президенту вручат удостоверение, нагрудный знак, штандарт Президента и орден «Алтын Қыран» (Орден Золотого Орла, знак высшей степени отличия Республики Казахстан). Инаугурация Главы государства будет сопровождена праздничным салютом.

Напомним, 9 июня в Казахстане прошли внеочередные выборы президента Казахстана. В них с большим отрывом, набрав более 70% голосов, победил Касым-Жомарт Токаев. В тройку лидеров среди кандидатов также вошли Амиржан Косанов и Дания Еспаева.

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