Президент Казахстана поручил создать механизм финансирования производства сельхозтехники

БАКУ /Trend/ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил министерству сельского хозяйства страны выстроить механизм финансирования производства и сбыта техники производителям сельхозпродуктов, сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу президента Казахстана.

Токаев сделал заявление в рамках рабочего визита в Акмолинскую область, где он проведет встречи с руководителями области и посетит ряд производственных объектов.

По словам президента, в стране большая потребность в сельхозтехнике.

«Поэтому министерству сельского хозяйства следует через систему КазАгро выстроить механизм финансирования производства и сбыта необходимой техники сельхоз-товаропроизводителям», - отметил Токаев.

Также президент Казахстана выразил недовольство объемом урожая пшеницы по стране

По его словам, государство ежегодно выделяет значительные средства на развитие аграрного сектора, в том числе на семеноводство, сортообновление, минеральные удобрения, но, несмотря на это, средняя урожайность пшеницы сохраняется на уровне не выше 12 центнеров с гектара.

Напомним, агропромышленный комплекс Казахстана играет ключевую роль в экономике страны. Прогресс в этой области будет способствовать устойчивому развитию страны, увеличит производительность и обеспечит повышение уровня жизни основной части населения. В настоящее время в стране активными темпами выполняется Государственная программа развития агропромышленного комплекса, рассчитанная до 2021 года.

Задачами программы являются — продовольственная безопасность, доступ к рынкам сбыта и развитие экспортного потенциала, эффективность использования земельных и водных ресурсов, развитие аграрной науки, трансферт технологий, техническая оснащенность и обеспечение предоставления качественных государственных услуг посредством цифровых технологий.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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