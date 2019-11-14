Президент Казахстана поручил создать механизм финансирования производства сельхозтехники

14 ноября 2019 13:42 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил министерству сельского хозяйства страны выстроить механизм финансирования производства и сбыта техники производителям сельхозпродуктов, сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу президента Казахстана.

Токаев сделал заявление в рамках рабочего визита в Акмолинскую область, где он проведет встречи с руководителями области и посетит ряд производственных объектов.

По словам президента, в стране большая потребность в сельхозтехнике.

«Поэтому министерству сельского хозяйства следует через систему КазАгро выстроить механизм финансирования производства и сбыта необходимой техники сельхоз-товаропроизводителям», - отметил Токаев.

Также президент Казахстана выразил недовольство объемом урожая пшеницы по стране

По его словам, государство ежегодно выделяет значительные средства на развитие аграрного сектора, в том числе на семеноводство, сортообновление, минеральные удобрения, но, несмотря на это, средняя урожайность пшеницы сохраняется на уровне не выше 12 центнеров с гектара.

Напомним, агропромышленный комплекс Казахстана играет ключевую роль в экономике страны. Прогресс в этой области будет способствовать устойчивому развитию страны, увеличит производительность и обеспечит повышение уровня жизни основной части населения. В настоящее время в стране активными темпами выполняется Государственная программа развития агропромышленного комплекса, рассчитанная до 2021 года.

Задачами программы являются — продовольственная безопасность, доступ к рынкам сбыта и развитие экспортного потенциала, эффективность использования земельных и водных ресурсов, развитие аграрной науки, трансферт технологий, техническая оснащенность и обеспечение предоставления качественных государственных услуг посредством цифровых технологий.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @nargiz_sadikh

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Казахстан сократил объем товарооборота внутри ЕАЭС
Бизнес 13:56
В Казахстане сохраняются высокие темпы экономического роста - эксперты
Бизнес 13:55
Казахстанская «QazTech Ventures» станет частью венчурного фонда «Quest Ventures Asia Fund II» (Эксклюзив)
Бизнес 13:37
В Казахстане выросло количество авто работающих на дизеле
Энергетика 12:48
Министр энергетики Азербайджана посетит Казахстан
Бизнес 12:07
"КТК-Казахстан" вновь продлевает тендер на поставку электродвигателей
Тендеры 10:10
Лента новостей
Азербайджанская компания внедрит новейшие технологии в производство хлеба
Бизнес 14:18
Минэнерго США повысило прогнозы по добыче нефти в Азербайджане на 2020 год
Энергетика 14:11
В отношении заведующих Саатлинским и Сабирабадским районными отделами ГФСЗ возбуждены уголовные дела
Общество 14:09
Устранены все препятствия на пути реализации контракта по IGB
Энергетика 14:06
Казахстан сократил объем товарооборота внутри ЕАЭС
Бизнес 13:56
В Казахстане сохраняются высокие темпы экономического роста - эксперты
Бизнес 13:55
Ашхабад и Тбилиси укрепляют деловое партнерство
Бизнес 13:53
В Узбекистане создан совет иностранных инвесторов с участием ЕБРР
Бизнес 13:52
Минтруда Азербайджана предоставило квартиры семьям шехидов и инвалидам (ФОТО)
Общество 13:48