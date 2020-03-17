Общее число зараженных коронавирусом в Казахстане достигло 13 человек (версия 2)

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БАКУ/ Trend/ - В Казахстане зафиксированы новые случаи инфицирования коронавирусом, сообщил официальный представитель министерства здравоохранения страны Диас Ахметшарип, передаёт во вторник Trend со ссылкой на министерство.

По его словам, три новых случаев инфицирования были зарегистрированы в городе Алматы.

Он добавил, что среди инфицированных девочка 2018 года рождения, прибывшая рейсом Берлин-Минск-Алматы. Она помещена в детскую инфекционную больницу города Алматы.

Второй случай – мужчина 1966 года рождения, который 10 марта прибыл в Алматы из Москвы, третий – мужчина 1956 года рождения, также прибывший из Москвы.

Таким образом, общее число зараженных коронавирусом достигло в стране 13 человек.

Отметим, что 13 марта 2020 года в Казахстане были подтверждены первые два случая заражения коронавирусом. Граждане страны, вернувшиеся из Германии, были в срочном порядке помещены в медучреждение в городе Алматы.

Позднее в тот же день стало известно о третьем случае заражения коронавирусом - в городе Нур-Султан.

Напомним, что в декабре 2019 года власти Китая проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестного вида пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны.

Специалисты установили возбудителя болезни – это новый коронавирус (COVID-19). По последним данным, общее число зараженных вирусом достигло 182 406 человек, 7 154 из которых скончались.

За пределами Китая случаи заражения зафиксированы в 155 странах. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения официально объявила вспышку инфекции коронавируса пандемией.

(Автор: Наргиз Садыхова)

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